शिवसेनेतून भाजपत आलेल्या मिलिंद गान यांची भाजप अंबरनाथ शहर उपाध्यक्षपदी नियुक्ती

मिलिंद गान यांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती
अंबरनाथ, ता. ४ (वार्ताहर) ः शिवसेनेचे माजी उपशहरप्रमुख म्हणून प्रदीर्घ काळ कार्यरत राहिलेले अनुभवी नेते मिलिंद गान यांची आता भाजपच्या अंबरनाथ शहर उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
१७ वर्षे शिवसेनेच्या माध्यमातून अंबरनाथमध्ये सक्रिय राजकीय आणि सामाजिक कार्य करणाऱ्या गान यांनी नगरपालिका निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर त्यांच्या कामाची दखल घेत पक्षाने त्यांच्यावर ही महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. मिलिंद गान यांच्या या निवडीबद्दल भाजप संपर्क कार्यालयात आयोजित विशेष कार्यक्रमात भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या हस्ते त्यांचा सन्मान करण्यात आला. या वेळी भाजप राज्य परिषद सदस्य गुलाबराव करंजुले-पाटील, नगरसेवक विश्वजित करंजुले-पाटील आणि भाजप गटनेते अभिजित करंजुले-पाटील यांनी गान यांचे अभिनंदन करून त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. गान यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा उपयोग पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी प्रभावी ठरेल, असा विश्वासही या वेळी व्यक्त करण्यात आला. याप्रसंगी संतोष शिंदे, भाजप शहर सरचिटणीस दिलीप कणसे, सर्जेराव माहुरकर यांच्यासह पक्षाचे इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मिलिंद गान यांनीही आपल्यावरील विश्वासाबद्दल पक्षाचे आभार मानले असून, शहराच्या विकासासाठी आणि पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
