लघु खनिजांची अवैध वाहतूक करणारा ट्रक अडवला

भिवंडीत वाळू माफियांवर कारवाईचा बडगा
महसूल विभागाकडून १५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
भिवंडी, ता. ५ : ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या लघु खनिजांच्या अवैध वाहतुकीविरोधात महसूल विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. कोपर परिसरात वाळूची अवैध वाहतूक करणारा ट्रक पकडण्यात आला असून, १५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे वाळू माफियांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
भिवंडीचे तहसीलदार अभिजित खोले यांना काल्हेर, कशेळी आणि कोपर परिसरातून वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक होत असल्याच्या तक्रारी मिळाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी कडक कारवाईचे आदेश दिले होते. १ एप्रिलला महसूल अधिकारी रमेश सूर्यवंशी, मनोज नवले, रूपेश कारभारी आणि किसान हम्बीर यांचे पथक कोपर गावातील दोस्ती ग्रेटर ठाणे परिसरात गस्त घालत होते.
ट्रक अडवला
केवणी गावाच्या मुख्य रस्त्याकडे जात असलेला वाळूने भरलेला ट्रक (एमएच ४६ सीयू ९३७२) पथकाने अडवला. पथकाने वाळूच्या वाहतुकीचे परवाने मागितले असता, चालकाने अधिकाऱ्यांशी हुज्जत घातली. इतकेच नव्हे तर सरकारी कामात अडथळा आणत ट्रकच्या चाव्या हिसकावून तो घटनास्थळावरून पळून गेला. पळून गेलेल्या चालकाविरोधात आणि ट्रक मालकाविरोधात नारपोली पोलिस ठाण्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता व सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी वाळूसह ट्रक असा एकूण १५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
