अंबरनाथमध्ये क्रेनची दुचाकीला धडक

क्रेनच्या धडकेत दुचाकीस्वार जखमी
अंबरनाथमध्ये चालकावर गुन्हा दाखल
अंबरनाथ : शहरातील अंबरनाथ (पश्चिम) भागात शनिवारी पहाटे एका भरधाव क्रेनने दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात ६२ वर्षीय दुचाकीस्वार जखमी झाले असून, त्यांच्या गाडीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी क्रेन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
अंबरनाथ पोस्ट ऑफिसमध्ये कामासाठी जाणारे किसन बबन लोखंडे (६२) हे त्यांच्या दुचाकीवरून शास्त्री विद्यालय परिसरातील सिग्नलजवळून जात होते. यावेळी पाठीमागून येणाऱ्या एका वेगवान क्रेनने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. धडक इतकी जोरात होती की दुचाकीचे प्रचंड नुकसान झाले, मात्र सुदैवाने लोखंडे हे थोडक्यात बचावले. त्यांना या अपघातात शारीरिक दुखापत झाली आहे.
अपघातानंतर पोलिसांनी तातडीने दखल घेत क्रेन चालकाला निष्काळजीपणाबद्दल दोषी धरले आहे. चालक सरवन पुलकित यादव (वय २८) याच्यावर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. शहरात पहाटेच्या वेळी अवजड वाहनांच्या वाढत्या वेगामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याने नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. पोलिस सध्या या अपघाताचे नेमके तांत्रिक कारण शोधत असून पुढील तपास सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.