महामार्गवर तसेच घाट मार्गवर तिसऱ्या डोळ्याची आवश्यकता

घाट मार्गावर तिसऱ्या डोळ्याची आवश्यकता
महाड-पोलादपूरच्या घाटांमध्ये मृतदेह आढळण्याचे सत्र; सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
पोलादपूर, ता. ५ (बातमीदार) ः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या आंबेनळी, कशेडी आणि वरंध घाटांमध्ये मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्याचे प्रकार वाढले आहेत. शनिवारी (ता. ४) वरंध घाटात एका युवकाचा मृतदेह सापडल्याने खळबळ उडाली होती. या पार्श्वभूमीवर दुर्गम घाटमार्गांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून रात्रीची गस्त वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे.
पोलादपूर तालुक्यातील आंबेनळी घाट, कशेडी घाट आणि डोंगरदऱ्यांतील भागांमध्ये स्त्री-पुरुषांची हत्या करून मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्याचा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. यामुळे आसपासच्या गावांमध्ये तसेच महामार्गावरील प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, दिवसरात्र गस्तीपथक आणि सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत करण्याची मागणी पोलादपूरवासीयांडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून मुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी घाटात वाहतूक वाढली असून, अपघाताची शक्यता वाढीस लागली आहे. सद्यःस्थितीत अपघाताचे प्रमाण कमी असले तरी भविष्याचा वेध घेत अपघात रोखण्यासाठी आतापासून उपाययोजना राबविणे क्रमप्राप्त बनले आहे. सुट्टीचा हंगाम व आगामी पर्यटन हंगाम लक्षात घेता या घाटमार्गावर चेक पोस्टसह सीसीटीव्ही यंत्रणेची गज व्यक्त केली जात आहे.
दुर्गम भागाचा गुन्हेगारांना फायदा
१ मागील वर्षी एप्रिल २०२५ मध्ये पोलादपूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका महिलेने तिच्या साथीदारासह चालत्या कारमधून एका व्यक्तीचा ओढणीने गळा आवळून त्याचे प्रेत कशेडी घाटातील सिमेंट काँक्रीटच्या भिंतीलगत फेकून पलायन केले होते.
२ मागील महिन्यात आंबेनळी घाटात जळलेल्या अवस्थेत महिलेचा मृतदेह सापडल्याने या घटनेचा तपास सुरू आहे.
३ म्हाप्रल-पंढरपूर मार्गावरील वरंध घाट परिसरात शनिवारी (ता. ४) युवकाचा मृतदेह सापडल्याने खळबळ उडाली होती. या तिन्ही घाटमाथ्यावर तिसऱ्या डोळ्यांची आवश्यकता व रात्रीची ग्रस्त वाढविणे गरजेचे बनले आहे. या घटनेचा शोध सुरू घेण्यासाठी पोलिस यंत्रणा तपासकामी लागली आहे.
घाटामध्ये होणाऱ्या घटना थांबवण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करण्यात येणार असून, पोलिस प्रशासनाकडून पोलिसांची गस्तदेखील वाढवण्यात आली आहे व घाटातून प्रवास करणाऱ्या वाहनांवर लक्ष राहणार आहे.
- आनंद रावडे, पोलिस निरीक्षक, पोलादपूर
