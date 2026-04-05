दादोजी कोंडदेव स्टेडियमवर क्रिकेटचा जल्लोष

दादोजी कोंडदेव स्टेडियमवर क्रिकेटचा थरार
प्रेसिडेंट कपमध्ये कलाकार, पालिका अधिकाऱ्यांची फटकेबाजी
ठाणे, ता. ५ (बातमीदार) : शहरातील ऐतिहासिक दादोजी कोंडदेव स्टेडियमवर सध्या प्रेसिडेंट कप इंडिया २०२६ क्रिकेट स्पर्धेने क्रीडाप्रेमींना वेड लावले आहे. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या स्पर्धेत आधुनिक सुविधा, लखलखते एलईडी लाईट्स आणि संगीताच्या तालावर होणारी आतषबाजी यामुळे आयपीएलसारखे भव्य वातावरण निर्माण झाले आहे.
स्पर्धेत केवळ व्यावसायिक खेळाडूच नव्हे, तर सिनेसृष्टीतील कलाकारांनीही बॅट हातात धरली. टीम संजय जाधव आणि टीम सौरभ गोखले यांच्यात अटीतटीची लढत झाली. आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकणाऱ्या कलाकारांनी मैदानावरही उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाचे प्रदर्शन केले. अखेरीस संजय जाधव यांच्या संघाने शानदार विजय मिळवत मानाच्या ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले.
प्रशासकीय कामातून ब्रेक
नेहमी फाइल्स आणि बैठकांमध्ये व्यस्त असणारे ठाणे महापालिकेचे अधिकारी आणि नगरसेवक यांच्यातील सामना प्रेक्षकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरला. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यातील हा मैत्रीपूर्ण सामना अत्यंत चुरशीचा झाला; मात्र महापालिका अधिकारी संघाने आक्रमक फलंदाजीच्या जोरावर नगरसेवकांच्या संघाचा पराभव करीत विजय मिळवला. स्पर्धेच्या भव्य आयोजनाचे कौतुक करतानाच महिलांच्या सहभागाबाबत महत्त्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
ठाण्यात अतिशय उत्तम क्रीडा वातावरण तयार झाले आहे. मात्र या स्पर्धेत महिलांचा सहभाग नाही, ही खंत आहे. पुढील वर्षी महिलांसाठीही क्रिकेट किंवा कबड्डीचे आयोजित करावे, अशी माझी आग्रही विनंती आहे.
- मर्जिया पठाण, नगरसेविका
