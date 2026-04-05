वालीव येथील कारखानदारांनी मांडल्या महापौरांपुढे समस्यां

कारखानदारांच्या समस्यांबाबत महापौरांचे आश्वासन
विरार, ता. ५ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील वाढत्या औद्योगिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, वालीव येथील कारखानदारांच्या एका शिष्टमंडळाने नुकतेच महापौर अजीव पाटील यांची भेट घेऊन आपल्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन सादर केले. कारखानदारांच्या या समस्यांचे निवारण करण्याबाबतचे आश्वासन या वेळी महापौरांनी दिलेे.
वसई-विरार शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असून, सध्याच्या घडीला या भागात १५ हजारांहून अधिक छोटे-मोठे उद्योग कार्यरत आहेत. हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायांवर अवलंबून असतानाही, कोट्यवधींची उलाढाल करणारे हे कारखाने आजही रस्ते, पाणी, वीज आणि परिवहन यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी झगडत आहेत. कारखानदारांनी या भेटीदरम्यान प्रामुख्याने औद्योगिक वसाहतींमधील रस्त्यांची दुरवस्था, अपुरा पाणीपुरवठा आणि कामगारांच्या प्रवासासाठी अपुऱ्या असलेल्या परिवहन सेवा या विषयांवर सविस्तर चर्चा केली.
या मूलभूत सुविधा तातडीने उपलब्ध करून दिल्यास उद्योजकांना आपला व्यवसाय अधिक सुलभतेने करता येईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल, असे मत शिष्टमंडळाने व्यक्त केले.
कारखानदारांच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर महापौर अजीव पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, शहरातील कारखानदारी वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि उद्योजकांना भेडसावणारे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महापालिका सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे आश्वासन या वेळी दिले. या भेटीमुळे आपल्या समस्या सुटतील, अशी आशा आता स्थानिक कारखानदारांकडून व्यक्त होत आहे.
