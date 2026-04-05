‘सायबर गुन्हे’ जनजागृती मोहीमेचे आयोजन
मुलुंड, ता. ५ (बातमीदार) : सिद्धिविनायक शिक्षण प्रसारक मंडळ भांडुपच्या आर. के. लॉ महाविद्यालय येथे ‘सायबर क्राइम जनजागृती’ या विषयावर मुंबई पोलिसांचे मार्गदर्शनपर व्याख्यान महाविद्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आले होते.
मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात सायबर क्राइमला निवृत व जेष्ठ नागरिक बळी पडत आहेत. त्यामुळे सायबर क्राइमबाबत जनजागृती होणे आवश्यक असल्याने संचालक रिद्धेश खानविलकर यांच्या विनंतीनुसार सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुरज गायकवाड, गणेश बागुल, पूर्व उपनगर विभाग सायबर पोलिस ठाणे, शिवाजीनगर, गोवंडी, मुंबई यांनी विद्यार्थ्यांना डिजिटल अरेस्ट, सोशल मीडिया स्कॅम, नोकरी संबंधी ऑनलाइन स्कॅम, ऑनलाइन खरेदी विक्री स्कॅम,फेक लिंक्स, फेक पीडीएफस् इत्यादी गुन्ह्यासंबंधी माहिती दिली. तसेच असे काही गुन्हे घडल्यास खबरदारी कोणती घ्यावी? याविषयीदेखील शिक्षकांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
असे गुन्हे आपल्या सोबत व आपल्या संबंधितांसोबत घडल्यास उपाय म्हणून १९३० हा हेल्पलाइन क्रमांक व cybercrime.gov.in या संकेतस्थळाविषयी माहिती दिली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्नोत्तराचे सत्र घेण्यात आले व विद्यार्थ्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून शंकांचे निरसन केले. हे व्याख्यान आर. के. लॉ कॉलेजचे संचालक रिद्देश खानविलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राध्यापक शिवानंद शेट्टी, प्राध्यापिका अक्षता पवार व विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत यशस्वीरीत्या पार पडले. आर. के. लॉ कॉलेजच्या वतीने ईशान्य मुंबईत सायबर क्राइम जनजागृती मोहीम राबविण्याची सुरुवात झाली असल्याने नागरिकांना या शिबिराचा नक्की फायदा होईल, असा विश्वास अध्यक्ष रमेश खानविलकर यांनी या वेळी व्यक्त केला.
