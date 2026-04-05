आरटीई जागांच्या तुलनेत आठपट अर्ज संख्या

पनवेल, ता. ५ (बातमीदार) : आरटीईअंतर्गत २०२६-२७ या आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या ऑनलाइन लॉटरीची प्रतीक्षा आता संपणार आहे. उद्या (ता. ६) सकाळी ११ वाजता लॉटरी काढण्यात येणार आहे. जागांच्या तुलनेत अर्जाची संख्या आठ पट जास्त असल्याने प्रवेशासाठी मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या हजारो पालकांचे लक्ष या सोडतीकडे लागले आहे.
यंदा पनवेल तालुक्यात आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला आहे. अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्चला संपली असून एकूण २२ हजार ५५२ अर्ज दाखल झाले आहेत. पनवेलमधील ११४ खासगी शाळांनी आरटीईअंतर्गत नोंदणी केली असून दोन हजार ६७६ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत.
इंग्रजी माध्यमाच्या आणि नामांकित शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पालकांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे लॉटरी प्रक्रियेत निवड होण्यासाठी पालकांमध्ये उत्सुकता आणि तणावाचे वातावरण आहे. विद्यार्थ्यांची निवड पूर्णपणे संगणकीय पद्धतीने पारदर्शक लॉटरीद्वारे केली जाणार असल्याने कोणत्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपाला वाव नसल्याचे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
डिजिटल प्रणालीचा वापर
लॉटरी प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी, यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. लॉटरीनंतर निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी अधिकृत आरटीई पोर्टलवर जाहीर केली जाईल. तसेच पालकांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारेही माहिती देण्यात येणार आहे. याशिवाय पालकांना पोर्टलवर लॉगिन करून अर्जाची स्थिती तपासण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
