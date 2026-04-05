रांगोळी प्रदर्शनाला मोठा प्रतिसाद

रांगोळीच्या गावात कलाविष्काराचा जागर
जूचंद्र येथील प्रदर्शनाला रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
संदीप पंडित ः सकाळ वृत्तसेवा
विरार, ता. ५ ः वसई तालुक्यातील रांगोळीचे गाव म्हणून जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या जूचंद्र येथे श्री चंडिका देवीच्या यात्रेनिमित्त आयोजित रांगोळी प्रदर्शनाने रसिकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या कलाकारांनी साकारलेल्या या रांगोळ्या पाहण्यासाठी भाविक आणि कलाप्रेमींची मोठी गर्दी केली आहे. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन शनिवारी (ता. ४) माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर आणि माजी महापौर प्रविणा ठाकूर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी नगरसेवक कन्हैया भोईर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
देवीच्या पायथ्याशी भरवण्यात आलेल्या या प्रदर्शनात विविध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि क्रीडा विषयांवर आधारित सुमारे २५ रांगोळ्या रेखाटण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या बरोबरीने पुरुषांनीही आपल्या कलेचा अविष्कार यात्रेनिमित्ताने सादर केला आहे. रांगोळी कलाकारांच्या कलेची दखल घेत वसई-विरार महानगरपालिकेने या गावाला रांगोळीचे गाव अशी ओळख देण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. यात्रेनिमित्ताने कलाकारांनी काढलेल्या रांगोळ्यामध्ये १९ वर्षाखालील क्रिकेटचा कर्णधार आयुष्य म्हात्रे, छत्रपती शिवाजी महाराज, तारपावादत भिकेला धिंडया, विरारमध्ये उभारलेले द्वारकाधीश मंदिर, मांसाहारी थाळी यासारख्या रांगोळ्या काढल्या आहेत. या रांगोळ्या आंतरराष्ट्रीय कलाकारांनी रेखाटल्या असून त्यात मनोज पाटील, हर्षद पाटील, संचिता पाटील, पंकज पाटील, प्रवीण भोईर, प्रसाद पाटील, जय म्हात्रे,यांच्या सह अनेक रांगोळीकलाकार सहभागी झाले आहेत.
