सम्राट अशोक यांची २३३० जयंती नालासोपाऱ्यात साजरी

सम्राट अशोक यांना नालासोपाऱ्यात अभिवादन
विरार, ता. ५ (बातमीदार) : सम्राट अशोक यांच्या २,३३०व्या जयंतीनिमित्त नालासोपारा येथील ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप परिसरात रविवारी (ता. ५) विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला वसई-विरार महापालिकेचे महापौर अजीव पाटील यांनी उपस्थित राहून अभिवादन केले. अशा कार्यक्रमांना माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर व त्यांचे सहकारी नेहमीच सहकार्य करतात व करत राहतील, असे आश्वासन दिले. त्यांच्या उपस्थितीमुळे कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते.
याप्रसंगी महापौर अजीव पाटील यांनी बौद्ध स्तूपावर पुष्पहार अर्पण करून सम्राट अशोक यांच्या कार्याला अभिवादन केले. त्यांनी आपल्या भाषणात सम्राट अशोक यांनी दिलेल्या अहिंसा, शांती आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या संदेशाचे महत्त्व अधोरेखित केले. आजच्या काळात समाजात शांतता आणि बंधुभाव टिकवण्यासाठी अशोकांच्या विचारांची नितांत गरज आहे, असे ते म्हणाले. नालासोपारा येथील बौद्ध स्तूप हा प्राचीन इतिहासाचा महत्त्वाचा वारसा मानला जातो. सम्राट अशोक यांच्या काळात बौद्ध धर्माचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर झाला होता आणि त्याचेच प्रतीक म्हणून हा स्तूप ओळखला जातो. या ऐतिहासिक स्थळाला भेट देऊन महापौरांनी त्याच्या संवर्धनाबाबतही आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी प्रशासनाच्या वतीने स्तूप परिसराच्या विकासासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील, असे आश्वासन दिले. कार्यक्रमात स्थानिक नागरिक, बौद्धबांधव, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सर्वांनी मिळून सम्राट अशोक यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करत त्यांच्या विचारांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा संकल्प केला.
तसेच, परिसरात स्वच्छता मोहीम आणि वृक्षारोपण यांसारखे उपक्रमही राबवण्यात आले. यानिमित्ताने सांस्कृतिक कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांनी आणि स्थानिक कलाकारांनी बौद्ध धर्मावर आधारित गीते, नृत्य आणि नाट्य सादरीकरण करून उपस्थितांची मने जिंकली. कार्यक्रमाचा शेवट सर्वांनी एकत्र येऊन शांततेचा संदेश देत केला.
