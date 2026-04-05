पाच किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यात वाढ
नवी दिल्ली, ता. ५ : देशभरात एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा जाणवत असून, त्यांची झळ नागरिकांना पोहोचत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कामगारवर्गाला मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यातच आता पाच किलोच्या एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा वाढवण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिले. त्यामुळे स्थलांतरित कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार पाच किलोच्या छोट्या एलपीजी सिलिंडरची विक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून, २३ मार्चपासून आतापर्यंत सुमारे ६.६ लाख सिलिंडर विकले गेले आहेत. ४ एप्रिलला ९० हजारांहून अधिक सिलिंडरची विक्री झाली. पाच किलोचे सिलिंडर बाजारभावाने मिळतात आणि ते घेण्यासाठी पत्त्याचा अथवा कोणताही पुरावा लागत नाही. यामध्ये स्थलांतरित कामगारांना हे छोटे सिलिंडर वितरकाकडून अथवा स्थानिक दुकानातून थेट खरेदी करता येतात. त्यामुळे तातडीने गॅसची गरज असलेल्या ग्राहकांसाठी हा सोयीचा पर्याय ठरत आहे. मात्र यामधील होणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी पाच किलोच्या एलपीजी सिलिंडरसाठी ओळखपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दरम्यान, देशात एलपीजी सिलिंडरचा कोणताही तुटवडा नाही. एका दिवसात ५१ लाखांहून अधिक घरगुती सिलिंडर वितरित करण्यात आले असून, ९५ टक्के बुकिंग ऑनलाइन होत असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली. सोबतच साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली असून, मार्चपासून ५० हजारांहून अधिक सिलिंडर जप्त करण्यात आले; १,४०० हून अधिक नोटिसा देण्यात आल्या आणि ३६ वितरकांचे परवाने निलंबित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
