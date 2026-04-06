कोळसेवाडी रिक्षा स्टँडवर चालकांची दादागिरी

कोळसेवाडीत रिक्षाचालकांची दादागिरी
प्रवाशांशी गैरवर्तनाबाबत पोलिसांकडे तक्रार
कल्याण, ता. ५ (वार्ताहर) : कोळसेवाडी रिक्षा स्टँडवर रिक्षाचालकांची मनमानी आणि दादागिरी शिगेला पोहोचली आहे. स्टँड परिसरात येणारे दुचाकीचालक आणि खासगी वाहने उभी करणाऱ्या नागरिकांशी रिक्षाचालक उद्धटपणे वागत असून, रिक्षा स्टँड म्हणजे आपली खासगी मालमत्ता असल्याचा आव चालकांकडून आणला जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी रात्री शरद शिंदे नावाचे स्थानिक नागरिक आपल्या अल्पवयीन मुलीला घेण्यासाठी स्कायवॉकजवळ पोहोचले होते. या वेळी तेथे उपस्थित असलेल्या काही रिक्षाचालकांनी त्यांना वाहन उभे करण्यास मज्जाव केला. शिंदे यांनी परिस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही चालकांनी त्यांच्याशी हुज्जत घालत दादागिरी केली. स्कायवॉकवरून रात्रीच्या वेळी येणाऱ्या आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना घेण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना अशा प्रकारे धमकावले जात असल्याने भीतीचे वातावरण आहे.
प्रवाशांच्या तक्रारींचा पाढा
स्थानिक नागरिकांनी रिक्षाचालकांच्या कारभारावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक पैसे मागणे, रिक्षात चौथी सीट भरण्याच्या नावाखाली प्रवाशांना तासनतास ताटकळत ठेवणे,
अनेक चालक गणवेशाचे नियम पाळत नाहीत आणि प्रवाशांशी असभ्य भाषेत बोलतात, अशा तक्रारी केल्या आहेत.
कडक कारवाईची मागणी
या प्रकारानंतर शरद शिंदे यांनी कोळसेवाडी पोलिस ठाणे, वाहतूक विभाग आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडे रीतसर तक्रार दाखल केली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास देणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा उद्दाम रिक्षाचालकांवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
