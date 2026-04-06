नगरपरिषदेकडून ११ कोटींहून अधिक कर वसुली

पालघर नगर परिषदेला धनलाभ
११ कोटींहून अधिकच्या करवसुलीत यश
पालघर, ता. ६ ः पालघर नगर परिषदेच्या मालमत्ता कर विभागाकडून १२ कोटी ५३ लाख रुपये वसुलीचे ध्येय ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ११ कोटी २६ लाख रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे यंदा ९० टक्के वसुलीचे उद्दिष्ट गाठले असून, शासनाच्या अभय योजनेला नागरिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आहे.
मालमत्ता करवसुलीत ११ कोटी २६ लाखांचा टप्पा पार केला आहे. आतापर्यंत ८९ टक्क्यांहून अधिक वसुलीचे यशस्वी उद्दिष्ट नगर परिषदेने गाठले आहे. पाणीपट्टीसाठीटी ऑनलाइन कर भरणा प्रणाली तांत्रिक कारणांनी बंद असल्याने ही वसुली करण्यासाठी प्रत्यक्ष कर भरणा प्रणाली खिडकी योजनेतून सुरू करण्यात आली आहे. या माध्यमातून नगर परिषदेने १.६९ कोटींचा पाणीपट्टी कराची वसुली केली आहे. तसेच करदात्याना विलंब शुल्क माफही करण्यात आले असल्याने आतापर्यंत एक कोटीपेक्षाची जास्त वसुली झाली आहे.
देयकांचे घरोघरी वाटप
महाराष्ट्र शासनाच्या बंधनकारक असलेल्या संगणकीय प्रणालीत (आयडब्लूपी) वारंवार सर्व्हर डाऊन होण्याच्या समस्या उद्भवत होत्या. यामुळे जून २०२४ पासून पाणी देयके दिली जात नव्हती. परिणामी, कोट्यवधींचा महसूल थांबला होता. अखेर पाणीपुरवठा विभागाने घरोघरी जाऊन देयके देण्यास सुरुवात केली आहे.
विलंब शुल्क माफ
ज्या नागरिकांची वर्षभराची किंवा त्यापेक्षा जास्त थकबाकी आहे, त्यांना रक्कम टप्प्याटप्प्याने भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तांत्रिक कारणामुळे देयके उशिरा गेल्याने दंड किंवा विलंब शुल्क आकारले जाणार नाही. असे आवाहन पाणीपुरवठा विभाग अभियंता श्रीकांत बगाड यांनी केले आहे.
