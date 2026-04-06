धर्मवीर आनंद दिघे उड्डाणपुलावर भीषण अपघात

खारेगाव उड्डाणपुलावर कार-रिक्षाची धडक
दोघे गंभीर जखमी; पहाटेच्या सुमारास अपघात, वाहतूक विस्कळीत
ठाणे, ता. ६ : कळवा परिसरातील खारेगाव येथील स्व. धर्मवीर आनंद दिघे उड्डाणपुलावर सोमवारी (ता. ६) पहाटे पावणेसहाच्या सुमारास कार आणि रिक्षाचा भीषण अपघात झाला. या समोरासमोर झालेल्या धडकेत रिक्षाचालक आणि प्रवासी गंभीर जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
सोमवारी सकाळी ५.४२ वाजेच्या सुमारास कळवा पूर्वेकडून येणारी रिक्षा आणि ठाण्याकडून कळवा पूर्वेकडे जाणारी चारचाकी कार यांच्यात उड्डाणपुलावर जोरदार धडक झाली. यात रिक्षाचालक गोविंद पवार (वय ४३, रा. गणपती पाडा) आणि प्रवासी प्रथमेश चव्हाण (३२, रा. घोलाईनगर) या दोघांच्याही डोक्याला आणि शरीराला गंभीर दुखापत झाली असून त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. अपघातग्रस्त कार ही प्रशांत चव्हाण यांच्या मालकीची असून, चालक यावेळी एकटाच प्रवास करत होता.
तातडीने मदतकार्य
अपघातानंतर वाहनांमधील ऑईल मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर सांडले होते, ज्यामुळे इतर वाहने घसरण्याची भीती निर्माण होऊन वाहतूक मंदावली होती. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस कर्मचारी रवींद्र महाजन यांनी नियंत्रण कक्षाला कळवले. ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. सांडलेल्या ऑईलवर माती टाकून रस्ता सुरक्षित करण्यात आला.
वाहतूक सुरळीत
आपत्ती व्यवस्थापन आणि पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहने क्रेनच्या सहाय्याने बाजूला केली. सकाळी रस्ता पूर्णपणे मोकळा केल्यानंतर या मार्गावरील वाहतूक पुन्हा पूर्ववत झाली. दोन्ही वाहनांचे या अपघातात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
