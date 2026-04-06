संपादन मोबदल्यावरील प्राप्तिकर माफ

आर्थिक नुकसानीतून प्रकल्पग्रस्तांची सुटका
राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन मोबदल्यावरील प्राप्तिकर माफ
मोखाडा, ता.६(बातमीदार)ः राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यांतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यावर आता कोणताही प्राप्तिकर लागणार नाही, तसेच टीडीएस कापला जाणार नाही, नसल्याचा निर्णय रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील हजारो प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी २२ मार्च रोजी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची या गंभीर विषयासंदर्भात भेट घेतली होती. यावेळी मुंबई-वडोदरा एक्स्प्रेस वे सारख्या राष्ट्रीय महामार्गांसाठी जमिनी संपादित केल्या जात आहेत. मात्र, मिळणाऱ्या मोबदल्यावर कर आकारल्याने प्रकल्पग्रस्तांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याची बाब खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
अधिकाऱ्यांना निर्देश
राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यांतर्गत मिळालेला भूसंपादन मोबदला प्राप्तिकरातून पूर्णपणे मुक्त करण्यात आला आहे. मोबदल्याच्या रकमेतून आता कोणताही टीडीएस कापला जाणार नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश एनएचएआय, एनएचआयडीसीएल, सर्व भूसंपादन अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
पालघर जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी, भूधारक व प्रकल्पग्रस्तांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या घामाच्या पैशावर कर आकारला जाऊ नये, यासाठीच्या लढ्याला आज यश आले.
- डाॅ. हेमंत सवरा, खासदार, पालघर
