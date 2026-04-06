एमआयडीसीत संशयास्पद कचरा साठा

एमआयडीसीतील संशयास्पद कचरासाठा; ग्रामस्थांचे प्रशासनाला लक्ष देण्याचे आवाहन
बोईसर, ता. ६ (वार्ताहर) : बोईसर परिसरातील ग्रुप ग्रामपंचायतच्या मान हद्दीत औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित विविध प्रकारचा कचरा साठवल्याचे आढळून आले आहे. या कचऱ्यात प्लॅस्टिक स्वरूपातील कचऱ्यासह औषधसदृश सामग्री आढळल्याने स्थानिकांकडून भीती व्यक्त करण्यात येत असून, प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देण्याचे आवाहन त्यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे, काही औद्योगिक युनिट्समधून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा साठाही या परिसरात टाकण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणीय परिणाम आणि सार्वजनिक आरोग्याबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून, परिस्थितीची सखोल तपासणी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. या विषयावर संबंधित विभागांकडे विचारणा केली असता, अधिकार क्षेत्राबाबत स्पष्टता नसल्याचे चित्र दिसून आले. काही स्तरांवर हा विषय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अखत्यारीत येत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी समन्वयाची गरज असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, स्थानिक पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेत ग्रामसभेची भूमिका महत्त्वाची मानली जात असल्याने, या प्रकरणात ग्रामपंचायत व ग्रामसभा कोणती भूमिका घेणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संबंधित यंत्रणांनी योग्य ती दखल घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
