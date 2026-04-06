सानपाड्यातील उद्यानांच्या कामांची पाहणी
तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश
माजी नगरसेवक नीलेश म्हात्रे यांचा दौरा
तुर्भे, ता. ६ (बातमीदार) : बेलापूर विधानसभा मतदारसंघातील विकासकामांचा आढावा घेत आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सानपाडा सेक्टर-९ येथील कै. सीताराम मास्तर उद्यानातील प्रलंबित कामांची पाहणी करण्यात आली. रविवारी (ता. ५) माजी नगरसेवक नीलेश म्हात्रे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसह उद्यान व परिसरातील नागरी सुविधांचा सखोल आढावा घेतला.
या वेळी नवी मुंबई महापालिकेचे उपअभियंता विश्वनाथ लोकरे उपस्थित होते. उद्यानातील स्वच्छता, देखभाल आणि विविध सुविधा अपुऱ्या असल्याचे निदर्शनास आले. नागरिकांना सुरक्षित, स्वच्छ व दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात यासाठी सर्व अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश म्हात्रे यांनी दिले.
दौऱ्यादरम्यान नागरिकांशी संवाद साधत त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या. उद्यान अधिक आकर्षक व सर्वसमावेशक करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. याच वेळी नागरिकांना मोफत डाबर च्यवनप्राशचे वाटप करून आरोग्याबाबत जनजागृती करण्यात आली. दौऱ्याला स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मांडलेले मुद्दे
▪ सुशोभीकरणाची कामे अपूर्ण
▪ बसण्याची व्यवस्था अपुरी
▪ सुरक्षा रक्षकांची गरज
▪ बालकांसाठी खेळणी कमी व दर्जा सुधारण्याची आवश्यकता
▪ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा अपुरी
▪ ओपन जिम उभारण्याची मागणी
▪ प्रकाशयोजना सुधारण्याचे निर्देश
▪ हायटेन्शन लाइनखालील जागेचा विकास
▪ कबुतरखाना बंद करण्याबाबत सूचना
▪ संत शिरोमणी उद्यानात पाणपोईची मागणी
