नेरूळमधील बस थांब्यावरील लोखंडी बाक गायब
जुईनगर, ता. ६ (बातमीदार) : नवी मुंबईत बस थांब्यांवरील प्रवाशांच्या सोयीसाठी बसविण्यात आलेल्या लोखंडी बाकांच्या गायब होण्याच्या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः नेरूळ सेक्टर ८ येथील ‘समाधान’ बस थांब्यावरून बाक अचानक गायब झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाकडून शहरातील विविध बस थांब्यांवर प्रवाशांना बसची वाट पाहताना उभे राहण्याचा त्रास होऊ नये, यासाठी बस शेल्टरसह बसण्याची व्यवस्था करण्यात येते. मात्र, नेरूळमधील या महत्त्वाच्या बस थांब्यावर मागील आठवड्यापासून लोखंडी बाक गायब असल्याचे स्थानिकांच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे महापालिकेच्या सुविधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
महापालिकेकडून शहरातील सार्वजनिक ठिकाणे, पदपथ, उद्याने, वनराई परिसर, मंदिरे आणि गर्दीच्या नागरी भागांमध्ये नागरिकांच्या सोयीसाठी बाक बसवले जातात, परंतु अलीकडच्या काळात अशा बाकांच्या चोरी किंवा हटविण्याच्या घटना वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. याप्रकरणी स्थानिक नागरिकांनी महापालिकेकडे तक्रार नोंदवून तातडीने नवीन बाक बसवण्याची मागणी केली आहे. तसेच अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी पुढे येत आहे.
दरम्यान, नवी मुंबई महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडून या घटनेची दखल घेऊन चौकशी सुरू करण्यात येणार असल्याचे समजते. लवकरच संबंधित बस थांब्यावर पुन्हा बसण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
