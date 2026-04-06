केडीएमसी हद्दीत ७ शाळा अनधिकृत

तीन शाळांवर गुन्हे दाखल होणार
विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला; महापालिका आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर
डोंबिवली, ता. ६ : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत नियम धाब्यावर बसवून चालवल्या जाणाऱ्या सात अनधिकृत शाळा उघडकीस आल्या आहेत. यापैकी एकाही प्रकारचे वैध कागदपत्रे नसलेल्या तीन शाळांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया शिक्षण विभागाने सुरू केली असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल स्कूल, डोंबिवली, सनराईज इंग्लिश स्कूल, टिटवाळा, संकल्प इंग्लिश स्कूल (सरिता एज्युकेशन ट्रस्ट), बल्याणी-टिटवाळा या तीन शाळांविरोधात थेट गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. यांची नावे शिक्षण विभागाने जाहीर केली आहेत
उर्वरित चार शाळांनी आपले ‘इरादा पत्र’ सादर केले असून, त्यांच्या तांत्रिक बाबींची तपासणी सध्या प्रशासकीय स्तरावर सुरू आहे. यामध्ये कल्याण पश्चिमेतील क्रेस्ट मोड इंग्लिश स्कूल, उंबर्डे येथील सिंघानिया स्कूल आणि आयरे रोडवरील सी. पी. गोयंका स्कूल यांचा समावेश आहे. ज्या तीन शाळांकडे कोणतेही अधिकृत परवाने नाहीत, त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवला आहे. मंजुरी मिळताच तातडीने कारवाई केली जाईल. पालकांनी आपल्या पाल्यांचा प्रवेश घेताना शाळेची अधिकृतता तपासावी, असे आवाहन शिक्षण प्रशासकीय अधिकारी भारत बोरनारे यांनी केले आहे.
शैक्षणिक नुकसान टाळण्याचे आव्हान
केडीएमसीकडून दरवर्षी अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध केली जाते आणि कारवाईचा इशारा दिला जातो. मात्र, ठोस कारवाई होत नसल्याने पालकांमध्ये संभ्रम असतो. बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या या शाळांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष आणि भवितव्य धोक्यात येते.