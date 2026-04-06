मुंबई

जिल्हा पोलिस दलाच्या चालक पदासाठीची लेखी परीक्षा शांततेत

Published on

९२ उमेदवार प्रत्यक्ष हजर
अलिबाग, ता. ६ (वार्ताहर) ः रायगड जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवरील पोलिस शिपाई चालक संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठीची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत रविवारी (ता. ५) चालक पदासाठीची लेखी परीक्षा अलिबागमध्ये शांततेत पार पडली.
रायगड पोलिस विभाग भरती प्रक्रिया ११ फेब्रवारी सुरू झाली आहे. एकूण ९७ पदांसाठी एकूण पाच हजार ३७३ अर्ज आले होते. विविध टप्प्यांनंतर १५ मार्च रोजी शिपाई पदाची लेखी परीक्षा झाली होती. अलिबाग येथील जे. एस. एम. महाविद्यालय या केंद्रावर सकाळी ११ ते दुपारी १२.३० या वेळेत ही परीक्षा घेण्यात आली. पोलिस शिपाई चालक पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी एकूण ९६ उमेदवार पात्र ठरले होते. त्यापैकी ९२ उमेदवारांनी प्रत्यक्ष हजर राहून परीक्षा दिली, तर चार उमेदवार गैरहजर राहिले. परीक्षेदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार किंवा गैरप्रकार घडला नसल्याचे पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.


एकूण पात्र उमेदवार : ९६
हजर उमेदवार : ९२
गैरहजर उमेदवार : ४

No stories found.