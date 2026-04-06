महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या शिवसेनेकडेच
स्थायी समिती सभापतीपदी मल्लेश शेट्टी
कल्याण, ता. ६ (वार्ताहर) :
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभापतीपदी शिवसेनेचे मल्लेश शेट्टी यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या पुन्हा एकदा शिवसेनेकडेच राहिल्याने सत्ताधारी गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे.
सोमवारी (ता. ६) महापालिका मुख्यालयात पार पडलेल्या विशेष सभेत तीन महत्त्वाच्या समित्यांच्या सभापतींची निवड करण्यात आली. यामध्ये कोणताही विरोध न होता तिन्ही उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. स्थायी समिती सभापतीपदी शिवसेनेचे मल्लेश शेट्टी, महिला व बाल कल्याण समिती सभापतीपदी शिवसेनेच्याच सारिका जाधव तर शिक्षण मंडळ सभापतीपदी भाजपच्या अभिजित थरवळ यांची बिनविरोध निवड झाली.
रायगडचे जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी किशन जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही निवड प्रक्रिया पार पडली. या तिन्ही पदांसाठी प्रत्येकी एकच नामनिर्देशन पत्र दाखल झाले होते. २ एप्रिल रोजी महापालिका सचिव किशोर शेळके यांच्याकडे हे अर्ज सादर करण्यात आले होते. सोमवारी छाननीनंतर एकमेव अर्ज असल्याने तिघांचीही निवड बिनविरोध झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. या निवडीनंतर नवनियुक्त सभापतींचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन करण्यात आले. याप्रसंगी महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल, महापौर हर्षाली चौधरी, उपमहापौर राहुल दामले, आमदार राजेश मोरे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे यांच्यासह शिवसेना-भाजप युतीचे अनेक नगरसेवक आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
