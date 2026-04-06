सानपाडा-जुईनगर मंडळात भाजप स्थापना दिन उत्साहात
जुईनगर, ता. ६ (बातमीदार) : भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिनानिमित्त (ता. ६) सानपाडा-जुईनगर मंडळाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रम उत्साहात साजरा झाला. ‘विचार, संस्कार आणि विकासाचा दिवस’ या संकल्पनेतून साजरा करण्यात आलेल्या या उपक्रमाला स्थानिक नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
पक्षध्वज फडकवून कार्यक्रमाची सुरुवात करत उपस्थितांनी मानवंदना देत राष्ट्रभक्तीचा संदेश दिला. या वेळी परिसरातील ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार करण्यात आला.
कार्यक्रमादरम्यान पक्षाच्या ध्येय-धोरणांवर, विचारसरणीवर आणि स्थापनेपासून आजपर्यंतच्या प्रेरणादायी प्रवासावर सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. बदलत्या काळात देशाच्या प्रगतीसाठी आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी भारतीय जनता पार्टीची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे ठामपणे मांडण्यात आले.
हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी उपस्थित राहिलेल्या सर्व मान्यवर, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिकांचे आभार मानण्यात आले. या वेळी स्थानिक नगरसेवक सुनील कुरकुटे, शिल्पा ठाकूर, शैला पाटील, भाऊ भापकर आणि भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.