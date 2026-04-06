पनवेल-अलिबाग मार्गावर रात्रीच्या वेळेस अपुऱ्या बससेवेमुळे ग्रामीण भागातील प्रवाशांचे हाल

पनवेल-अलिबाग मार्गावर बससेवेचा बोजवारा
रात्रीच्या वेळी ग्रामीण भागातील प्रवाशांचे हाल
पोयनाड, ता. ६ (बातमीदार) : नेहमीच वर्दळीच्या पनवेल-अलिबाग मार्गावर सध्या रात्री आठनंतर अपुऱ्या बससेवांमुळे अलिबाग तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत. रात्री आठ नंतर पनवेल-अलिबाग मार्गावर जास्त बसेस नसल्याने प्रवाशांना मुंबई, ठाणे, बोरिवली येथून येणाऱ्या बसेसवर अवलंबून राहावे लागते. एकीकडे एसटी महामंडळाने विविध योजना आणि सवलतींच्या माध्यमातून प्रवाशांना एसटीकडे आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. दुसरीकडे या नेहमीच्या वर्दळीच्या मार्गावर रात्रीच्या वेळेस एसटी बस नसल्याने प्रवाशांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
अलिबाग-पनवेल-अलिबाग या मार्गावर सर्वंथांबे घेणाऱ्या गाड्या आहेत. मात्र, त्याचे देखील वेळापत्रक नेहमीच कोलमडलेले असते. मात्र मुंबई, नवी मुंबई आणि पनवेल तसेच तळोजा परिसरातून कामावरून येणाऱ्या आणि अलिबाग तालुक्यातील पोयनाड, शहापूर, शहाबाज, कुर्डुस, तांडवागळे, कोपर, सुतारपाडा, हाशिवरे, वाघ्रण, कोळघर येथे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या जास्त असते. आणि या प्रवाशांना एसटीचाच एकमेव आधार असतो. सध्या रात्रीनंतर पनवेल येथून अलिबागकडे जाणाऱ्या बसेस अपुऱ्या असल्याने प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे रात्रीनंतर पनवेल-अलिबाग मार्गावर सर्व थांबे घेणाऱ्या बसेस एसटी महामंडळाने वाढवाव्यात, अशी मागणी या मार्गावरून प्रवास करणारे प्रवासी करताहेत.
विनावाहक विनाथांबा गाड्याच जास्त
अलिबाग-पनवेल-अलिबाग या मार्गावर विनावाहक विनाथांबा या गाड्या जास्त आहेत. त्याउलट सर्वंथांबे घेणाऱ्या गाड्या कमी प्रमाणात आहेत. विनावाहक विनाथांबा गाड्यांचा ग्रामीण भागातील प्रवाशांना काहीच उपयोग नसल्याने सर्वंथांबे घेणाऱ्या गाड्या वाढविण्याची मागणी होत आहे.
