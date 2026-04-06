शक्ती रूपी राधेला शोधण्याचा प्रवास
मंत्री आशीष शेलार यांच्या हस्ते ‘मनबाधा’चे प्रकाशन
मुंबई, ता. ६ : ‘प्रशांत डिंगणकर यांचे ‘मनबाधा’ हे पुस्तक एका साधकाचा आध्यात्मिक प्रवास आहे. ते आध्यात्मिक शक्तीची राधा शोधताना, त्या आध्यात्मिक प्रवासातल्या टप्प्यांचे प्रवास वर्णन आहे, ती एक शक्ती असल्यामुळे, तिच्या शोधात तो निघाला आहे. हा, निर्गुण, निराकार, ते सगुण, साकार, शक्तीचा, त्या शक्ती रूपी राधेला शोधण्याचा हा प्रवास आहे.’ असे गौरवोद्गार सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी काढले.
स्वामीराज प्रकाशनाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रशांत डिंगणकर लिखित ‘मनबाधा’ या पुस्तकाचे पु. ल. अकादमीच्या लघु नाट्यगृहात प्रकाशन सोमवारी (ता. ६) करण्यात आले. या वेळी ज्येष्ठ कवी, लेखक प्रवीण दवणे, कवी डॉ. महेश केळुस्कर, ठाण्याच्या महापौर शर्मिला पिंपळोलकर या उपस्थित होत्या. या वेळी मंत्री शेलार म्हणाले, ‘मनबाधा हे पुस्तक वाचताना लेखक काही तरी शोधतोय आणि ती राधा आहे. हे पुस्तक केवळ ललितबंधाचे आहे, असे मला वाटत नाही. याची व्याप्ती त्या ठिकाणी मोठी झालेली दिसते आणि म्हणून, या पुस्तकात अद्भुत अशा पद्धतीचा वाङ्मयीन, तथा आध्यात्मिक प्रवाससुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतो. हे पुस्तक राधा शोधताना टप्प्याचे प्रवासवर्णन आहे. निर्गुण निराकार ते सगुण साकार शक्तीचा हा प्रवास आहे.’ हा ललित ग्रंथ असला तरी यात तात्त्विक विधाने करत असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, कवी प्रवीण दवणे यांनी मनबाधा या पुस्तकातून लेखकाने वेगळी शैली निवडली. पंचतत्त्वातून राधा शोधण्याचा लेखकाने प्रयत्न केला. ही एक वेगळी शोध यात्रा असून, या पुस्तकाला कवितेचे परिमाण लावावे असा हा एक ललितबंध असल्याचे सांगितले.
मुंबईत १०० वे संमेलन व्हावे!
‘मनबाधा’ या पुस्तक प्रकाशनाच्या ज्येष्ठ साहित्यिक महेश केळुस्कर यांनी १०० वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन मुंबईत व्हावे, अशी मागणी केली. मुंबई ही राज्याची राजधानी आहे. मुंबईत खूप वर्षे हे संमेलन झालेले नाही, इथे सगळ्या सोयी असल्याने ते इथे घ्यावे, अशी मागणी करताच उपस्थितांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे स्वागत केले.
