मालवणीत चित्रीकरण साहित्याच्या गोदामाला आग
लाखो रुपयांचे नुकसान; सुदैवाने जीवितहानी टळली
मालाड, ता. ६ (बातमीदार) : मालाड पश्चिमेतील मालवणी म्हाडा परिसरात चित्रीकरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याच्या गोदामाला लागलेल्या भीषण आगीत संपूर्ण गोदाम जळून खाक झाले. ही घटना रविवारी (ता. ५) दुपारी सुमारे १ वाजताच्या सुमारास घडली.
अचानक लागलेल्या आगीमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिकांनी तत्काळ अग्निशमन दलाला याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या सहा गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करत आगीवर नियंत्रण मिळवले.
आग भीषण स्वरूपाची असली तरी वेळेत नियंत्रण मिळाल्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात आग पसरण्यापासून रोखण्यात यश आले आणि मोठी दुर्घटना टळली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा जखमी झाल्याची नोंद नाही. मात्र, लाखो रुपयांचे साहित्य जळून खाक झाल्याने मोठी आर्थिक हानी झाली आहे. दरम्यान, पोलिस व अग्निशमन दलाकडून आगीच्या कारणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
रहिवासी भागात व्यावसायिक गाळ्यांवर प्रश्नचिन्ह
या घटनेनंतर रहिवासी वस्त्यांमध्ये अशा प्रकारचे व्यावसायिक गाळे व कारभार सुरू असल्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने यावर कठोर नियम व अंमलबजावणीची गरज व्यक्त होत आहे.
