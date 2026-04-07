दिवा स्थानकावर लिफ्टचा अभाव
ठाणे, ता. ७ : मध्य रेल्वेवरील दिवा रेल्वे स्थानकातून दररोज सुमारे दीड लाख प्रवासी प्रवास करतात. इतक्या मोठ्या प्रवासीसंख्येचा भार असलेल्या या स्थानकावर मूलभूत सुविधांचा गंभीर अभाव असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे आठ फलाट असलेल्या या महत्त्वाच्या स्थानकावर एकही लिफ्ट उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांना प्रचंड हाल सोसावे लागत आहेत.
दिवा स्थानकातून लोकलसह कोकणात जाणाऱ्या गाड्यांचीही मोठी वर्दळ असते. स्थानकावर एकूण आठ सरकते जिने (एस्केलेटर) असले तरी संपूर्ण स्थानकाचा भार याच जिन्यांवर पडत आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्यास हे जिने बंद पडतात. यामुळे प्रवाशांची मोठी कोंडी होते. तसेच काही वेळा खोडकर प्रवृत्तींमुळेही हे जिने बंद पाडले जातात. परिणामी गर्दीच्या वेळी चेंगराचेंगरी होण्याची दाट शक्यता आहे.
ज्येष्ठ आणि दिव्यांगांची फरपट
लिफ्ट नसल्याचा सर्वाधिक फटका ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण आणि दिव्यांग प्रवाशांना बसत आहे. उंच जिने चढणे या प्रवाशांसाठी जिकिरीचे ठरत आहे. रेल्वे प्रशासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने लिफ्टची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी प्रवासी संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे.
