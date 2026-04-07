खालापुरात माती माफीयावर कारवाईचा बडगा. पाचपट ओव्हरलोड वाहतूक.

खालापुरात मातीमाफियांवर कारवाईचा बडगा
खालापूर (बातमीदार) ः मातीची बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या माफियांविरोधात खालापूर महसूल विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मंडल अधिकारी सचिन वाघ यांच्या पथकाने सोमवारी (ता. ७) दोन डम्पर ताब्यात घेतले असून, त्यांना पाच लाख १९ हजार ५२० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात उत्खनन होत असून, डम्परमधून बेकायदा माती वाहतूक होत असल्याच्या तक्रारी तहसील कार्यालयाला प्राप्त झाल्या होत्या. या अनुषंगाने सचिन वाघ यांनी ओव्हरलोड दोन डम्पर पकडले असून, तपासणी केली असता पाचपट अधिक माती असल्याचे निष्पन्न झाले. दोन्ही डम्पर जप्त करून तहसील कार्यालयाच्या आवारात उभे केले आहेत. शासनाचे रॉयल्टी आणि इतर आवश्यक परवानगी याची तपासणी करण्यात येत असून, त्यानुसार दंड ठरवल्याची माहिती मंडळ अधिकारी सचिन वाघ यांनी दिली. महसूल विभागाच्या कारवाईने मातीमाफियांचे धाबे दणाणले असून, वावोशी भागात कारवाईसत्र सुरू राहणार असल्याची माहिती महसूल विभागाकडून मिळाली आहे.
