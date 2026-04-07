कर्जतच्या अंबेमाता मंदिर चोरीप्रकरणी आरोपी अटकेत;

अंबेमाता मंदिरातील चोरीप्रकरणी आरोपी अटकेत
कर्जत (बातमीदार) ः शहरातील अंबेमाता मंदिरात झालेल्या चोरीप्रकरणी पोलिसांनी अवघ्या आठ दिवसांत आरोपीला अटक करत गुन्ह्याचा छडा लावला आहे. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा व कर्जत पोलिस ठाण्याच्या संयुक्त पथकाने ही कारवाई केली.
या प्रकरणात दीपक उर्फ गणेश भुक्तर (वय ३५, रा. मुंबई) याला सोमवारी (ता. ६) अटक करण्यात आली. आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
दीपकने (ता. २८) मंदिराच्या खिडकीचे ग्रील वाकवून आत प्रवेश केला होता. त्यानंतर दानपेटीचे कुलूप तोडून अंदाजे १५ ते २० हजार रुपये लंपास केले. तसेच मंदिरालगत राहणाऱ्या पुजारी आशा गौर यांच्या घरातूनही सुमारे पाच हजार रुपये चोरीस गेले होते. या घटनेत एकूण सुमारे २५ हजार रुपयांचा ऐवज चोरीस गेला होता. याप्रकरणी कर्जत पोलिस ठाण्यात विविध कलमांअन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यानुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असतानाही पोलिसांनी गुप्त माहिती व तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपीचा माग काढत त्याला अटक करण्यात यश मिळवले. या कारवाईमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत असून, पोलिसांच्या कामगिरीचे कौतुक केले जात आहे. मंदिरातील चोरीचे भावनिक गांभीर्य ओळखून स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा आणि कर्जत पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने आरोपीला अटक केली आहे.
