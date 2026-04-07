आयटीआयमधील विद्यार्थ्यांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेचे आयोजन

आयटीआयमधील विद्यार्थ्यांसाठी निबंध स्पर्धा
मुंबई ः भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), शासकीय तंत्र प्रशाला, द्विलक्षी (बायफोकल) अभ्यासक्रम असलेल्या विद्यालयांमध्ये राज्यव्यापी निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांसाठी केलेले कार्य’ असा या स्पर्धेसाठी विषय ठेवण्यात आला आहे. ही स्पर्धा दोन गटांमध्ये विभागण्यात आली आहे. पहिल्या गटात आयटीआय, डिप्लोमा, बायफोकल आणि एमसीव्हीसीचे विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. या गटासाठी निबंधाची शब्दमर्यादा ५०० ते ८०० शब्दांची आहे. दुसरा गट पुरुष व महिला खुला गट असून, यासाठी शब्दमर्यादा ८०० ते १,२०० शब्दांची ठेवण्यात आली आहे. यासाठी दिलेल्या Google Form लिंकवर (https://forms.gle/RcFPhcUgYCX८PQNT) निबंध अपलोड करावा लागेल. निबंध सादर करताना स्पर्धकांनी आपले पूर्ण नाव, गट क्रमांक, संपर्क क्रमांक, शाळा किंवा महाविद्यालयाचे नाव आणि संपूर्ण पत्ता नमूद करणे आवश्यक आहे. १४ ते २० एप्रिल या कालावधीत निबंध स्वीकारले जाणार आहेत.
