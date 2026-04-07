खरीप हंगाम नियोजनासाठी कार्यशाळा
पालघर, ता. ७ (बातमीदार) : कोकण विभागातील खरीप हंगाम २०२६च्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा मिळावी, यासाठी नियोजनबद्ध तयारी करण्याच्या उद्देशाने कोकण विभागस्तरीय खरीप हंगाम नियोजन कार्यशाळा दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात आयोजित करण्यात आली होती. ही कार्यशाळा विभागीय कृषी सहसंचालक शिवाजी आमले यांच्या प्रयत्नांतून व मार्गदर्शनाखाली पार पडली.
कार्यशाळेत खरीप हंगामात खते, बियाणे यांचा पुरवठा व उपलब्धता सुरळीत राहण्यासाठी ठोस नियोजन करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. तसेच सुधारित भात बियाण्यांच्या वाणांचा वापर वाढवणे, भात बियाण्यांची बीज प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवणे आणि कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या नवीन भात वाणांचे लागवडीखालील क्षेत्र वाढवणे, याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले.
याप्रसंगी कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे, विनयकुमार आवटे (संचालक, कृषी प्रक्रिया व नियोजन, कृषी आयुक्तालय, पुणे) तसेच सुनील बोरकर (संचालक, आत्मा व कृषी निविष्टा व गुण नियंत्रण, कृषी आयुक्तालय, पुणे) यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. या वेळी युरिया खताच्या पुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करून प्रत्येक शेतकऱ्याला ते उपलब्ध होईल, याची दक्षता घ्यावी, तसेच कुठेही नियमबाह्य विक्री होऊ नये, यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व कृषी विकास अधिकारी यांच्यामार्फत सर्व कृषी अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन बोरकर यांनी केले.
पालघर जिल्ह्यातून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नीलेश भागेश्वर, प्रकल्प संचालक आत्मा विनायक पवार, जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी सोमनाथ पिंजारी यांच्यासह सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी व संबंधित अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
