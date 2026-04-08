कडक उन्हामुळे महालक्ष्मी यात्रेत दुपारी शुकशुकाट

महालक्ष्मी यात्रेकडे भाविकांची पाठ
कडक उन्हामुळे शुकशुकाट, विक्रेते चिंतित
कासा, ता. ८ (बातमीदार) ः विव्हलवेढे येथील महालक्ष्मी मातेची चैत्र पौर्णिमेपासून सुरू झालेली यात्रा सध्या उत्साहात सुरू आहे; मात्र उन्हाच्या तडाख्यामुळे दुपारच्या वेळी भाविक नसल्याने शुकशुकाट दिसत आहे.
काही दिवसांपासून तापमानात मोठी वाढ झाली आहे. रणरणत्या उन्हामुळे भाविक, पर्यटक दुपारच्या सुमारास यात्रेला जाणे टाळत आहेत. याशिवाय शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू असल्याने त्याचा परिणाम यात्रेवर झाला आहे. त्यामुळे दिवसभर यात्रेच्या परिसरात शांतता दिसून येत असली, तरी संध्याकाळी वातावरण बदलत आहे. पुढील दोन दिवसांत परीक्षा संपल्यानंतर तसेच शनिवार-रविवारी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता आहे.
उष्माघाताची भीती
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगतच्या यात्रेवर अनेक दुकानदार, शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. मोठ्या भाड्याने दुकाने उभारून व्यापाऱ्यांनी व्यवसाय सुरू केला असला, तरी उष्माघाताच्या भीतीने भाविक दुपारच्या वेळी बाहेर पडणे टाळत आहेत. तर मुक्कामाला असलेले पर्यटक झाडांच्या सावलीत विसावा घेतात. याशिवाय पाणीटंचाईची समस्या जाणवत असल्याने भाविक त्रस्त आहेत.
सहा दिवसांपासून यात्रा सुरू आहे; मात्र अपेक्षित गर्दी होत नाही. कडक उन्हाळा, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, तसेच इंधन दरवाढीचा परिणाम झाला आहे.
- रमेश राजपूत, विक्रेता
