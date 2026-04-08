रायगड जिल्ह्यात ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’चा नारा
पथनाट्य, चित्ररथातून जनजागृती
अलिबाग, ता. ८ (वार्ताहर) : रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग, महिला व बालविकास विभाग आणि जिल्हा रुग्णालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ जनजागृती अभियान ८ ते २८ मार्चदरम्यान राबविण्यात आले. कलारंग सांस्कृतिक सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून जिल्हाभर ४० पथनाट्य व चित्ररथाद्वारे व्यापक जनजागृती करण्यात आली. गर्भलिंग निदान, स्त्रीभ्रूण हत्या, स्त्री-पुरुष समानता, किशोरवयीन मुलींचे आरोग्य, मासिक पाळीविषयक गैरसमज, एचपीव्ही लसीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर प्रभावी सादरीकरण करण्यात आले.
अलिबाग, पेण, पनवेल, उरण, सुधागड, रोहा आदी तालुक्यांत हा उपक्रम यशस्वी ठरला. जिल्हाधिकारी किशन जावळे, अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, डॉ. निशिकांत पाटील, डॉ. प्राची नेहुलकर, निर्मला कुचिक यांचे मार्गदर्शन लाभले. रेश्मा संकपाळ, नीता कोळी, सुशील साईकर यांचे सहकार्य मिळाले. शेखर झावरे, योगेश पाटील, विशाल गोरड, विनोद नाईक, अभिजीत चांदोस्कर, तन्वी पाटील, पूनम म्हात्रे यांनी परिश्रम घेतले. कलारंगचे अध्यक्ष प्रकल्प वाणी यांनी आयोजन केले.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
