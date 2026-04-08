निष्क्रिय अधिकाऱ्यांमुळे कर्जत शहराची ‘बजबजपुरी’ जैसे थे

कर्जतमध्ये अतिक्रमणांचा वाढता विळखा
अनधिकृत बांधकामे, हातगाड्या व पार्किंगचा गंभीर प्रश्न
कर्जत, ता. ८ (बातमीदार) ः कर्जत शहरात अनधिकृत बांधकामे, रस्त्यांवरील हातगाड्यांचे अतिक्रमण आणि बेशिस्त पार्किंगमुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. नगर परिषद प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे शहराचा श्वास कोंडला असून, नागरिकांना रस्त्यावरून चालणेही कठीण झाले आहे. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनकडून दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
शहरातील प्रमुख रस्ते आणि चौकांमध्ये रस्त्यालगत आणि थेट रस्त्यावरच हातगाड्या आणि छोटे व्यावसायिक अतिक्रमण करत असल्याने नागरिकांना चालताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. विशेषतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते रेल्वे स्थानक हा परिसर पूर्णपणे गजबजलेला असून, येथे वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कर्जत शहरातील पोलिस मैदान ते आमराईपर्यंतचा भाग तसेच इतर बाजारपेठांमध्येही हातगाड्यांचे अतिक्रमण वाढत आहे, तर मुद्रे, दहिवली, गुंडगे, भिसेगाव आदी भागातही अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. याविरोधात काही वर्षांपासून विविध सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी आंदोलन करून नगर परिषदेला निवेदने दिली. मात्र, कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. कर्जत शहर बचाव समितीसह अनेकांनी आवाज उठवूनही परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला दिसत नाही.
पार्किंगच्या नियमांकडे दुर्लक्ष
१ शहरात उभ्या राहणाऱ्या नवीन उंच इमारतींना परवानगी देताना पार्किंगच्या नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचेही समोर आले आहे. परिणामी, इमारतींमधील रहिवासी आपली चारचाकी वाहने रस्त्यावरच उभी करतात. अनेक ठिकाणी चारचाकी गाड्या आठवडे-आठवडे हलविल्या जात नाहीत, त्यामुळे नागरिकांना आणि आपत्कालीन सेवांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
२ बांधकाम विभागाच्या ताब्यात असलेले पोलिस मैदान लवकरच बंदिस्त होणार असल्याने शहरातील उपलब्ध पार्किंगची शेवटची सोयही कमी होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांसाठी वाहन उभे करण्याची मोठी अडचण निर्माण होणार आहे.
शहराची ‘बजबजपुरी’
प्रशासनाच्या निष्क्रिय भूमिकेमुळे शहराची ‘बजबजपुरी’ झाली असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शासनाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन अतिक्रमण हटवणे, पार्किंगची सुविधा निर्माण करणे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजेचे असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
