कासा परिसरात पाणीटंचाईची झळ
सूर्या नदीवर लघु बंधाऱ्याची मागणी
कासा, ता. ८ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यामधील कासा परिसरातील सूर्या नदी ही बारा महिने वाहत असतानाही एप्रिल-मे महिन्यात येथील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून सूर्या नदीकिनारी लघु बंधारा उभारण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
धामणी धरण प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात पाणी हे वसई-विरार, मिरा-भाईंदर तसेच बोईसर एमआयडीसी भागात पुरवले जाते. त्याचबरोबर सूर्या प्रकल्पातील कालव्यांद्वारे अनेक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी दिले जाते. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा होत असतानाही कासा परिसरात पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर बनली आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असला, तरी वारंवार होणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे अनेकवेळा नागरिकांना पाणी मिळत नाही. परिणामी, अनेकांनी बोरवेलचा आधार घेतला आहे. मात्र भूजल पातळी घटल्याने बोरवेलही कोरड्या पडू लागल्या आहेत.
कालव्यांचे काँक्रीटीकरण व पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. पूर्वी मातीच्या कालव्यांमधून पाणी झिरपून भूजल पातळी वाढत होती; मात्र आता झिरपण थांबल्याने परिसरातील विहिरी व बोरवेलवर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सूर्या नदीवर कासा परिसरात लघु बंधारा उभारल्यास पाण्याची साठवण होऊन भूजल पातळी वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. लोकसहभागातून हा बंधारा उभारल्यास उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते, असेही मत व्यक्त होत आहे. स्थानिकांनी प्रशासनाने या मागणीची दखल घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
------------------
सध्या भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून सूर्या नदीकिनारी कासा परिसरात लघु बंधारा उभारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लोकसहभागातून हा प्रकल्प राबविल्यास भूजल पातळी वाढून उन्हाळ्यातील पाणी समस्या कमी होऊ शकते.
- हरीश मुकणे, उपसरपंच, कासा.
