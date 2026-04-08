उल्हासनगरात मौजमजेसाठी दुचाकींची चोरी
अल्पवयीन टोळी गजाआड; सहा महागड्या गाड्या हस्तगत
उल्हासनगर, ता. ८ (बातमीदार) : शहरात सातत्याने होणाऱ्या दुचाकी चोरीच्या घटनांचा छडा लावण्यात विठ्ठलवाडी पोलिसांना मोठे यश आले आहे. केवळ मौजमजा करण्यासाठी दुचाकी चोरणाऱ्या दोन अल्पवयीन मुलांचा पर्दाफाश करत पोलिसांनी त्यांच्याकडून सहा दुचाकी जप्त केल्या आहेत. या कारवाईमुळे उल्हासनगर आणि कल्याण परिसरातील वाहनचोरांचे धाबे दणाणले आहेत.
विठ्ठलवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दुचाकी चोरीच्या तक्रारी वाढल्याने वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक कोळी यांनी गुन्हे शोध पथकाला विशेष सूचना दिल्या होत्या. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे नेवाळी परिसरातून काही महत्त्वाचे धागेदोरे मिळवले. ही कामगिरी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक कोळी व पोलीस निरीक्षक चंद्रहार गोडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. या पथकात पोलिस उपनिरीक्षक बंकटस्वामी दराडे, कर्मचारी रामदास मिसाळ, दिलीप चव्हाण, संतोष सांगळे, सचिन पाटील आणि चंदू गायकवाड यांचा समावेश होता.
पाठलाग करून पकडले
विठ्ठलवाडी पोलिस पथक गस्त घालत असताना दोन संशयित मुले पोलिसांना पाहून पळू लागली. पोलिसांनी शिताफीने पाठलाग करून त्यांना ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान या मुलांनी विठ्ठलवाडी आणि कोळसेवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून गाड्या चोरल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी विठ्ठलवाडीतून दोन आणि कोळसेवाडीतून चार अशा एकूण सहा दुचाकी हस्तगत केल्या आहेत. या गाड्यांची किंमत लाखो रुपयांच्या घरात आहे. प्राथमिक तपासात ही मुले केवळ शहरात फिरण्यासाठी आणि मौजमजा करण्यासाठी दुचाकी चोरत असल्याचे समोर आले आहे.
पुढील तपास आणि आव्हान
या प्रकरणातील इतर काही साथीदार किंवा या चोरीच्या गाड्यांची विल्हेवाट लावणारे कुणी खरेदीदार आहेत का, याचा तपास आता पोलिस करत आहेत. अल्पवयीन मुलांनी गुन्हेगारीकडे वळणे ही चिंतेची बाब असून, पालकांनी आपल्या मुलांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
