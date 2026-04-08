अवकाळीने फळांचा दर्जा घसरला

तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : मागील आठवड्याच्या अखेरीस राज्यात अनेक ठिकाणी अवकाळी पावसाने हजेरी लावली होती. त्यामुळे द्राक्षे, कलिंगड, टरबूज, पपई यांसारख्या फळांच्या बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. परिणामी, मुंबईच्या घाऊक बाजारातील या फळांची आवक घटली आहे. बाजारात आता पावसात भिजलेला माल येत असून त्याचा दर्जा सुमार असल्याने त्यांच्या दरावरही परिणाम झालेला पाहायला मिळत आहे.
गेल्या आठवड्यात अनेक ठिकाणी अवकाळीने हजेरी लावली. यात नाशिक परिसरात मुसळधार पाऊस पडल्यामुळे द्राक्षांच्या बागांना त्यांचा थेट फटका सहन करावा लागला. आधीच यावर्षी द्राक्षाचा हंगाम उशिराने सुरू झाला आहे आणि त्यातच उत्पादन आधीच कमी होते. त्यामुळे द्राक्षांचे दर यावर्षी दुप्पट आहेत. आता द्राक्षांची आवक बाजारात वाढायला सुरुवात होत असताना आलेल्या पावसामुळे द्राक्षांवर दुहेरी संकट आले आहे. यामुळे द्राक्षांच्या बागांवर पाणी पडले आहे. परिणामी, मोठ्या प्रमाणात द्राक्षे पाण्यामुळे खराब झाली आहेत. काही शेतकऱ्यांनी माल बाजारात पाठवायला सुरुवात केली आहे; मात्र पाण्यामुळे या द्राक्षांची चव गेली आहे. तरीदेखील घाऊक बाजारात द्राक्षांच्या आठ ते दहा किलोची पेटी ८०० ते १,२०० रुपयांना मिळत आहे.
चवीवर परिणाम
मागच्या वर्षीपेक्षा यावर्षी दर दुप्पट आहेत. त्यामुळे किरकोळ बाजारात द्राक्षे २०० रुपये किलो आहेत; मात्र त्यांनाही हवी तशी गोडी राहिली नाही. तासगावची द्राक्षे बाजारात येणे बंदच झाली आहेत. सध्या सोलापूरमधील आवक होत आहे. याचप्रमाणे कलिंगड, टरबूज, पपईच्या बागाही पावसाच्या पाण्याने खराब झाल्या आहेत.
फळांना पाण्याचा धोका
कलिंगड, टरबूज हे जमिनीवर येणारे पीक आहे. या पिकाचे पावसाच्या पाण्याने नुकसान झाले आहे. पाणी लागल्याने ही फळे खराब होऊ लागली आहेत, तर झाडावरची पपई गळून गेली आहे. त्यामुळे मिळेल त्या दराने ही फळे विकली जात आहेत. घाऊक बाजारात ही फळे आठ ते दहा रुपये किलो झाली आहेत. त्यामुळे किरकोळ बाजारात दर कमी झाल्याची माहिती व्यापारी शिवाजीराव चव्हाण यांनी दिली.
