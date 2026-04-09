ठाण्यात केरोसिनचा दिवा पेटलाच नाही

केरोसीन वितरणात अडथळे
एप्रिलचा पहिला आठवडा उलटला तरी पुरवठा ठप्प; दोन लाखांहून अधिक लाभार्थी प्रतीक्षेत
ठाणे, ता. ९ : आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका आता ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाला प्रखरतेने बसू लागला आहे. केंद्र सरकारने गॅसतुटवड्यावर पर्याय म्हणून केरोसीन वाटपाचा निर्णय घेऊन महिना उलटला तरी एप्रिलचा पहिला आठवडा संपल्यानंतरही अद्याप जिल्ह्याला केरोसीनचा पुरवठा झालेला नाही. परिणामी, प्रशासनाच्या घोषणा कागदावरच राहिल्याने ग्रामीण भागात अद्याप केरोसीनचा दिवा पेटलाच नसल्याचे विदारक चित्र आहे.
इराण, अमेरिका आणि इस्राईल यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक स्तरावर खनिज तेल आणि गॅस वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. भारतातही घरगुती गॅसचा पुरवठा विस्कळित झाल्याने केंद्र सरकारने १२ मार्च २०२६ला एलपीजीला तात्पुरता पर्याय म्हणून केरोसीन वाटपाचे आदेश दिले होते.
नियोजन कागदावर
राज्याला मंजूर ३७.४४ लाख लिटरपैकी ठाणे जिल्ह्यासाठी ४८ हजार लिटर केरोसीन साठा राखीव ठेवण्यात आला आहे. या साठ्याच्या वितरणासाठी जिल्ह्यात चार टँकरना परवानगी देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात डेपोतून साठा उपलब्ध न झाल्याने वितरण रखडले आहे. जिल्ह्यातील दोन लाख सहा हजार २५० शिधापत्रिकाधारकांना (पिवळे, केशरी व सफेद) मार्च-एप्रिलमध्ये हे केरोसीन मिळणार होते. मात्र एप्रिलचा निम्मा पंधरवडा जवळ आला तरी डेपोत केरोसीन न पोहोचल्याने पुरवठा विभाग हतबल झाला आहे.
व्यावसायिकांचीही कोंडी
गॅस तुटवड्यामुळे व्यावसायिक सिलिंडरच्या वापरावर निर्बंध लादल्याने जिल्ह्यातील हॉटेल व्यवसाय आधीच संकटात आहे. अनेक हॉटेल्स बंद ठेवण्याची वेळ आली असून, आता घरगुती वापरासाठीचे केरोसीनही मिळेनासे झाल्याने ग्रामीण भागातील जनतेची मोठी गैरसोय होत आहे.
प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका
जिल्हा पुरवठा विभागाने तालुकानिहाय मागणी नोंदवली आहे, परंतु मुख्य साठ्यासाठी केंद्राकडून अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नाही. केरोसीन प्राप्त होताच तातडीने वितरण करण्यात येईल, अशी माहिती पुरवठा विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. या विलंबामुळे केंद्र सरकारच्या आदेशाचा मूळ उद्देशच सफल होताना दिसत नाही.
आकडेवारी
शिधापत्रिका प्रकार संख्या
पिवळे (अंत्योदय) ४८,७९५
केशरी १,१६,१४५
सफेद ४१,३१०
एकूण लाभार्थी २,०६,२५०