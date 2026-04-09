‘जागतिक आरोग्य दिन'' उत्साहात साजरा

जागतिक आरोग्यदिन उत्साहात साजरा
माणगाव (वार्ताहर) ः जागतिक आरोग्यदिनानिमित्त गीता तटकरे कॉलेज ऑफ नर्सिंगमध्ये उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला. यात विद्यार्थ्यांनी सक्रिय सहभाग घेत हा दिवस केवळ औपचारिकतेपुरता न ठेवता समाजोपयोगी उपक्रमांद्वारे साजरा केला. या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान माणगाव शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. राजीव साबळे यांनी भूषविले. प्राचार्या मेहरोश सनगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम यशस्वीरीत्या झाला. याप्रसंगी नर्सिंग कॉलेज, विधी महाविद्यालय व द. ग. तटकरे महाविद्यालयातील कर्मचारी यांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्राचार्या मेहरोश सनगे, सायली भक्कम, रश्मी जाधव, सोहम पोवार, स्वप्नील खाडे, वैभव पाटील आणि अनघा गमरे यांनी मोलाचे योगदान दिले.