परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीनिवडीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर करावेत

परदेशात शिक्षणाची संधी
मुरूड (बातमीदार) ः महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने परदेश शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली आहे. जागतिक स्तरावरील विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर आणि पीएचडी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांनी १५ मेपर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त माधुरी पाटील यांनी केले आहे. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळावरून अर्ज डाऊनलोड करून, सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावेत. अर्जासोबत कुटुंबातील सदस्यांचे पॅन कार्ड व आधार कार्डची तपासणी डिजिलॉकरद्वारे करण्यास सहमती असणे आवश्यक आहे. अपूर्ण कागदपत्रे असलेले अर्ज नाकारले जातील, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी परिपूर्ण अर्ज भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
