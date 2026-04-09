आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ‘भरोसा सेल’चा विशेष उपक्रम
रायगड पोलिसांचा अभिनव सामाजिक उपक्रम
कर्जत, ता. ९ (बातमीदार) : आदिवासी समाज अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असल्याची जाणीव ठेवून त्यांना पुढे आणण्यासाठी ‘भरोसा सेल’च्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी केले. कर्जत तालुक्यातील माणगाववाडी येथील आदिवासी आश्रमशाळेत आयोजित ‘प्रेरणा कार्यक्रमात’ त्या बोलत होत्या.
या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, बालविवाह प्रतिबंध व अंधश्रद्धा निर्मूलन याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. आदिवासी विकास विभागाच्या सहकार्याने आयोजित या उपक्रमात माणगाववाडी, चाफेवाडी आणि पाथरज येथील विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला.
या वेळी पोलिस उपअधीक्षक राहुल गायकवाड, भरोसा सेल समन्वयक स्मिता पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना दलाल यांनी बालविवाह, व्यसनाधीनता आणि शिक्षणातील मागासलेपण या समस्यांवर प्रकाश टाकत बदलासाठी योग्य मार्गदर्शन गरजेचे असल्याचे सांगितले.
कार्यक्रमात यशस्वी आदिवासी तरुणांनी अनुभव कथन केले. तसेच, आश्रमशाळांमध्ये साप्ताहिक मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे घेण्याची घोषणा करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना टूथपेस्ट व ब्रशचेही वाटप करण्यात आले.
