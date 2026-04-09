मदतीच्या बहाण्याने तरुणावर जीवघेणा हल्ला

पनवेल, ता. ९ (वार्ताहर) : मदतीचा बहाणा करून दोघा लुटारूंनी एका तरुणाला निर्जनस्थळी नेऊन, त्याच्यावर चाकूने जीवघेणा हल्ला करून त्याला लुटल्याची घटना पनवेलमधील टेंभुर्डे गावाजवळ घडली आहे. या हल्ल्यात व्यक्ती गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. खांदेश्वर पोलिसांनी जबरी लुटीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
गौतम मल्हारी हाके (वय ३२) हा पुण्यात राहण्यास आहे. तो बुधवारी (ता. ८) सकाळी रेल्वे पटरीच्या बाजूने, टेंभुर्डे गाव परिसरातून जात होता. या वेळी तिथे उभ्या असलेल्या दोन व्यक्तींनी त्याला अडवले. त्यातील एका व्यक्तीने माझ्या भावाला चक्कर आली आहे, त्याला मदतीची गरज आहे, असे सांगून गौतमला झाडाझुडपांच्या आडोशाला नेले. मदतीसाठी तो पुढे गेला असता, त्यातील एका लुटारूने त्याला पाठीमागून पकडले. त्यानंतर दुसऱ्या आरोपीने त्याच्या खिशातील २,४०० रुपये जबरदस्तीने काढून घेतले. त्यामुळे हाके याने प्रतिकार केला असता, दोघांनी चाकूने हाके याच्या उजव्या हातावर आणि छातीच्या डाव्या बाजूला वार करून गंभीर जखमी केले व तेथून पळ काढला. या घटनेनंतर जखमी हाके याला तातडीने एम.जी.एम. हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले आहे.
