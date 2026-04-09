मुलुंडमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी मोफत करिअर सेमिनारचे आयोजन

विद्यार्थ्यांसाठी करिअर सेमिनारचे आयोजन
मुलुंड, ता. ९ (बातमीदार) : मुलुंडमध्ये विद्यार्थ्यांना करिअरच्या योग्य दिशा देण्यासाठी आणि त्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्यासाठी मोफत करिअर मार्गदर्शन सेमिनाराचे आयोजन करण्यात आले आहे. भाजपचे माजी खासदार मनोज कोटक यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत ‘विवेक प्रेरणा अभ्यासिका’तर्फे हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
हा सेमिनार शनिवारी (ता. ११) सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत मुलुंड पश्चिम येथील गोपुरम हॉल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मार्ग, ज्ञान सरिता परिसर जवळ होणार आहे. या कार्यक्रमात एसएससी, एचएससी तसेच पदवीनंतरच्या शिक्षणाच्या विविध संधींबाबत सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर सरकारी व खासगी क्षेत्रातील करिअर पर्याय, तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी यावरही मार्गदर्शन केले जाईल.
या सेमिनारमध्ये शिक्षणतज्ज्ञ व करिअर कौन्सिलर सीए कन्हैया मनियार, सायन्स व इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील शिक्षक चेतन संघवी आणि करिअरतज्ज्ञ व्रज पटेल हे प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखांबरोबरच सीए, सीएस, एलएलबी, एमबीए यासारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच यूपीएससी, एमपीएससी, बँकिंग, रेल्वे, डिफेन्स, नीट, आयआयटी-जेईई, कॅट, क्लॅट, आयईएलटीएस, जीआरई आदी परीक्षांची माहितीही दिली जाईल.
विवेक प्रेरणा अभ्यासिकेत सध्या अनेक विद्यार्थी सिव्हिल सर्व्हिसेस आणि इतर प्रतिष्ठित परीक्षांची तयारी करत असून, त्यांना मोफत वाचनालय व मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध असून, यात सहभागी होण्यासाठी संस्थेशी संपर्क साधावा असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
