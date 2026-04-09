प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेतून युवकांसाठी संधी
अलिबाग, ता. ९ (वार्ताहर) ः केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील तरुणांना देशातील कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा नऊ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार असून, इच्छुक पात्र उमेदवारांनी तातडीने अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडमध्ये रविवार (ता. १२)पर्यंत कस्टमर केअर अँड सर्व्हिस व एचडीएफसी बँकेमध्ये मंगळवार (ता. १४)पर्यंत सेल्स अँड मार्केटिंग या क्षेत्रासाठी अर्ज करण्यासाठी संधी उपलब्ध आहे. या योजनेमुळे युवकांना उद्योग क्षेत्रातील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव, नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याची संधी, व्यावसायिक नेटवर्क तयार होणे, आत्मविश्वास व व्यक्तिमत्त्व विकास यामध्ये वाढ होणे इत्यादी बाबींचा मोठा फायदा होणार आहे. या योजनेसाठी अधिकृत वेबसाईटवर नोंदणी करून कंपनीतील रिक्त पदांसाठी अर्ज करता येईल. अधिकच्या माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राला भेट द्यावी, अशी माहिती जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहाय्यक आयुक्त अ. मु. पवार यांनी केले आहे.
चौकट :
अर्ज कसा करावा :
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेचा (PMIS) लाभ घेण्याकरिता इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी अधिकृत https://pminternship.mca.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. उमेदवाराची नोंदणी पूर्ण झाल्यावर नामांकित कंपनीतील रिक्तपदांसाठी अर्ज करता येईल.