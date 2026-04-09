नडगावचा प्रथमेशची ‘इस्रो’ची भरारी
जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्याची अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड
कल्याण, ता. ९ (वार्ताहर) : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या ‘मिशन भरारी २०२५-२६’ या स्पर्धा परीक्षेत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी आपली चमक दाखवली आहे. शहापूर तालुक्यातील नडगाव जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक १ मधील इयत्ता सहावीचा विद्यार्थी प्रथमेश गुरुनाथ सोनावळे याने संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांक पटकावून मोठे यश संपादन केले आहे. या यशाबद्दल प्रथमेशची भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) विशेष अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमधील इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी ही परीक्षा केंद्र, तालुका आणि जिल्हा अशा तीन स्तरांवर घेण्यात आली होती. या खडतर प्रक्रियेतून प्रथमेशने आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. जिल्हा स्तरावरील या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी २७ एप्रिल ते १ मे २०२६ या कालावधीत अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
विमानप्रवास
दौऱ्याचे खास आकर्षण म्हणजे या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना विमानाने प्रवास करून ‘इस्रो’ला भेट देण्याची संधी मिळणार आहे. अंतराळ विज्ञानाशी संबंधित माहिती थेट शास्त्रज्ञांकडून जाणून घेण्याची संधी या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
‘मिशन भरारी’ उपक्रमाला यश
ठाणे जिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा परीक्षेची ओढ निर्माण करण्यासाठी ‘मिशन भरारी’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. २३ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या या परीक्षेचा निकाल लागताच नडगाव परिसरात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. प्रथमेशच्या या यशाने ग्रामीण भागातील इतर विद्यार्थ्यांमध्येही नवीन प्रेरणा निर्माण झाली आहे.