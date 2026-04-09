पेणमध्ये अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरू
रस्तेकामांना अडथळा ठरणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई
पेण, ता. ९ (वार्ताहर) : शहराचा विकासात्मक दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून पेण नगरपालिकेने अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरू केली आहे. मुख्य रस्त्यांसह विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेली छोटी-मोठी दुकाने, टपऱ्या आणि अन्य अनधिकृत बांधकामांमुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. तसेच, शहरात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामांनाही या अतिक्रमणांमुळे अडथळे निर्माण होत होते.
मुख्याधिकारी जीवन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालिका प्रशासनाने ही कारवाई हाती घेतली असून, अंतोरा रोडवरील नरदास चाळ ते अन्नपूर्णा कॉर्नरपर्यंत अतिक्रमण हटवण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.
आमदार रवींद्र पाटील यांच्या माध्यमातून रस्ते काँक्रीटीकरणासाठी निधी उपलब्ध झाला असून, त्यानुसार शहरात विविध विकासकामे सुरू आहेत. मात्र, अतिक्रमणांमुळे कामे रखडत असल्याने संबंधितांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरही अतिक्रमण न हटवलेल्यांवर पालिकेने थेट कारवाई सुरू केली आहे.
चौकट
अतिक्रमणांमुळे विकासकामांना अडथळा
शहरातील विविध भागांमध्ये झालेल्या अतिक्रमणांमुळे रस्ते काँक्रीटीकरणासह इतर विकासकामे अडथळ्यात येत असल्याने ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
