पाणी चोरी करणाऱ्या प्लंबरवर गुन्हा दाखल

पाणीचोरीप्रकरणी प्लंबरवर गुन्हा
भिवंडी महापालिकेची धडक कारवाई
भिवंडी, ता. ९ (वार्ताहर) : महापालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीला भगदाड पाडून अनधिकृत नळजोडण्या देणाऱ्या एका प्लंबरविरोधात भिवंडी महापालिकेने कठोर कारवाई केली आहे. या पाणीचोरीप्रकरणी पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने शांतीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, यामुळे अनधिकृत नळजोडण्या देणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
मोहम्मद इस्लाम इशा शाह उर्फ गुड्डू असे गुन्हा दाखल झालेल्या प्लंबरचे नाव आहे. त्याने पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता हे कृत्य केल्याचे समोर आले आहे. आरोपीने निजामपुरा हद्दीतील आमपाडा येथील ''१२ चाळी'' परिसरात महापालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीला छिद्र पाडले आणि चार अनधिकृत जोडण्या घेतल्या. या पाणीचोरीमुळे महापालिकेचे २० हजार रुपयांच्या पाण्यासह एकूण ३४ हजार ८०० रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार कार्यकारी अभियंता संदीप पटणावर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता सरफराज अंसारी, विराज भोईर, पथक प्रमुख नफीस मोमीन आणि त्यांच्या पथकाने ही मोहीम राबवली.
अनधिकृत नळजोडण्यांविरुद्ध मोहीम तीव्र
शहरातील विविध भागांत पाणीचोरी आणि अनधिकृत नळजोडण्यांमुळे पालिकेचा महसूल बुडत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने आता थेट गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. जलवाहिन्यांचे नुकसान करणाऱ्या आणि पाणी चोरणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे.
