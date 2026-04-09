बोनकोडेत टॉर्चच्या उजेडात रस्त्याचे काँक्रीटीकरण
तुर्भे, ता. ९ (बातमीदार ) : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोपरखैरणे सेक्टर १२ मधील बोनकोडे येथे अंतर्गत रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाचे काम रात्री साडेआठनंतर मोबाईल टॉर्चच्या उजेडात सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारामुळे कामाच्या दर्जाबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
शहरात विविध ठिकाणी रस्ते, फुटपाथ आणि इतर विकासकामे सुरू असताना संबंधित अधिकारी व अभियंते घटनास्थळी अनुपस्थित असल्याचे चित्र वारंवार दिसून येत आहे. बोनकोडे येथील प्रकारातही प्रशासनाची उपस्थिती नसल्याने ठेकेदारांकडून मनमानी पद्धतीने काम सुरू असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
नागरिकांच्या करातून होणाऱ्या कामांमध्ये पारदर्शकता व गुणवत्ता राखणे आवश्यक असताना अशा प्रकारांमुळे महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे आमदार गणेश नाईक आणि गटनेते सागर नाईक यांच्या प्रभाव क्षेत्रातच ही घटना घडल्याने नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
चौकट
चौकशीची मागणी जोरात
या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून संबंधित ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी दिव्यादीप फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रदीप म्हात्रे यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.