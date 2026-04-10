पाणीटंचाईने भाविकांची गैरसोय
महालक्ष्मी यात्रेत टँकरने पाणीपुरवठा
कासा, ता. १० (बातमीदार)ः विव्हळवेढे येथे आठ दिवसांपासून मोठ्या उत्साहात सुरू असलेल्या महालक्ष्मी यात्रेत कडक उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर परिसरात पाणीटंचाईची समस्या तीव्र आहे. त्यामुळे यात्रेसाठी आलेले भाविक, शेकडो दुकानदार, हॉटेल व्यावसायिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
महालक्ष्मी विव्हळवेढे ग्रामपंचायत हद्दीत विहिरी, कुपनलिका मोठ्या प्रमाणात आहेत. एप्रिल-मेमध्ये दरवर्षी पाण्याची पातळी खोलवर जात असल्याने पाण्याची टंचाई तीव्र झाली आहे. प्रशासनातर्फे विहिरी, कुपनलिका साफसफाईचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असल्याने पुरवठा अपुरा ठरत आहे.
चारोटीतून वाहतूक
महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्टतर्फे दररोज टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाल्याचे दुकानदार, भाविकांनी सांगितले. पण अन्न बनवणे, अंघोळ तसेच इतर दैनंदिन गरजांसाठी टँकरचे पाणी अपुरे पडत असल्याने चारोटी परिसरातून पाणी आणावे लागत आहे.
कालव्यातील पाण्याचा वापर
महालक्ष्मीतील विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. तसेच मंदिराच्या शेजारी असणारा मोठा तलावदेखील कोरडा पडला आहे. त्यामुळे चारोटीतील कालव्यातील पाण्याचा वापर करण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रशासनाने, महालक्ष्मी ट्रस्टने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी भाविकांमधून होत आहे.
एप्रिल-मेमध्ये पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात खाली जाते. अनेक कूपनलिका कोरड्या पडल्या असून, उपलब्ध स्रोतांवर ताण वाढला आहे. वाढती गर्दी लक्षात घेता ट्रस्टतर्फे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला आहे.
- संतोष देशमुख, पदाधिकारी, महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट
