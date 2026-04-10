बसचालकावर जीवघेणा हल्ला

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : मिरा-भाईंदर परिवहन विभागाच्या बसचालकावर सहा ते सात जणांच्या टोळीने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी वाहक अंकुश भोते (वय ३२) यांनी कोपरी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, मिरा-भाईंदर ते ठाणे डेपोदरम्यान धावणाऱ्या बसमध्ये गुरुवारी (ता. ९) दुपारी चालक शंकर चव्हाण आणि वाहक भोते कर्तव्यावर होते. गायमुख परिसरात एका दुचाकीचालकाने बसला कट मारल्याने वाद झाला. त्यानंतर संबंधित दुचाकीचालकाने आनंदनगर परिसरात बस अडवून पुन्हा वाद घालत आपल्या साथीदारांना घटनास्थळी बोलावले. बस कोपरी डेपो येथे पोहोचताच सहा ते सात जणांनी बसमध्ये घुसून चालक चव्हाण यांना दांडक्यांनी आणि लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. ‘ड्रायव्हरला ठार मारा’ अशा आरोळ्या देत त्यांना बसबाहेर ओढून नेण्यात आले. या हल्ल्यात चव्हाण गंभीर जखमी होऊन बेशुद्ध पडले. त्यांना उपचारासाठी ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, वाहक भोते यांनाही मारहाण करून बुकिंग मशीनची तोडफोड करण्यात आली. संपूर्ण घटना बसमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. याप्रकरणी कोपरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
