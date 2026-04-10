समाधान शिबिरास नागरिकांचा प्रतिसाद
अनेकांना विविध दाखले प्रदान
कासा, ता. १० (बातमीदार) : महसूल विभागाच्या वतीने ग्रामीण भागातील नागरिकांचे प्रश्न तत्काळ मार्गी लावण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेले ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ कासा येथे शुक्रवारी (ता. १०) झाले. येथील शासकीय विश्रामगृहात सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत नियोजित शिबिरात विविध शासकीय विभागांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले.
ग्रामीण व दुर्गम भागातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी व महिलांना महसूल विभागाशी संबंधित कामांसाठी तालुका कार्यालयात वारंवार जावे लागू नये, त्यांचा वेळ, पैसा व श्रम वाचावेत, या उद्देशाने मंडळ स्तरावर या शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. शासन आणि नागरिक यांच्यातील दुवा बळकट करण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, तळागाळातील घटकांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविण्याचा यामागील मुख्य हेतू आहे.
या वेळी खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, नायब तहसीलदार सीमा पुजारी, कासा पोलिस अधिकारी अमर पाटील, सरपंच सुनीता कामडी, उपसरपंच हरेश मुकणे, शिवसेना तालुका प्रमुख संतोष देशमुख, माजी समाज कल्याण सभापती पांडुरंग बेलकर यांच्यासह आजी-माजी पदाधिकारी, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कृषी विभाग, भूमी अभिलेख, महसूल विभाग, बालविकास विभाग या विभागांचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. शिबिरात निवासी दाखले, जात प्रमाणपत्रे, रेशन कार्ड, सातबारा उतारे, नाव नोंदणी आदी विविध कामे एकाच ठिकाणी करण्यात आली. तसेच काही लाभार्थ्यांना विविध दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले.
